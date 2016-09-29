Керівника вокзалу в Чернівцях взяли на хабарі

Національна поліція затримала керівника вокзалу станції Чернівці, якого звинувачують у хабарництві.

Про це повідомив голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун у себе в Facebook.

"Департамент безпеки доповів: Національна поліція затримала керівника вокзалу станції Чернівці. Інформація правоохоронців – отримання неправомірної вигоди", – повідомляє він.

За його словами, керівник вокзалу вимагав 12 тисяч гривень за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності в залізничному буфеті.

"Кримінальне провадження відкрито за статтею 368 Кримінального Кодексу України. 30 вересня суд обиратиме запобіжний захід. Немає недоторканних. Варто почути всім, хто працює у компанії", – наголосив Балчун.

Українська правда