Керівника вокзалу в Чернівцях взяли на хабарі

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Четвер, 29 вересня 2016, 13:13

Національна поліція затримала керівника вокзалу станції Чернівці, якого звинувачують у хабарництві.

Про це повідомив голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун у себе в Facebook.

"Департамент безпеки доповів: Національна поліція затримала керівника вокзалу станції Чернівці. Інформація правоохоронців – отримання неправомірної вигоди", – повідомляє він.

За його словами, керівник вокзалу вимагав 12 тисяч гривень за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності в залізничному буфеті.

"Кримінальне провадження відкрито за статтею 368 Кримінального Кодексу України. 30 вересня суд обиратиме запобіжний захід. Немає недоторканних. Варто почути всім, хто працює у компанії", – наголосив Балчун.

Українська правда

Теми: залізниця хабар
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