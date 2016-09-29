У КВУ застерігають від великої кількості штучних партій

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Четвер, 29 вересня 2016, 13:58

У Комітеті виборців заявляють про велику кількість зареєстрованих політичних партій в країні порівняно з сусідніми державами, і що багато з них створюються для подальшого продажу пакета статутних документів.

Про це повідомив гендиректор КВУ Олексій Кошель на прес-конференції в Києві в четвер.

"КВУ закликає зупинити потік штучних партій", - заявив Кошель.

За його словами, Україна є одним із європейських і світових лідерів за кількістю зареєстрованих політичних партій: станом на 29 вересня в країні було зареєстровано 344 політпартії, тоді як у Польщі - 84, Словаччині - 56, Румунії - 124, РФ - 77, Молдові - 45, Латвії - 73, Литві - 38.

Майже половина всіх українських політичних партій з'явилися за останні три роки. Зокрема, за 9 місяців 2016 року була зареєстрована 41 нова партія, у 2015 році – 79, у 2014 - 37. У минулі роки найбільше партій було зареєстровано у 2005 році - 24.

Гендиректор КВУ зазначив, що головною причиною появи великої кількості політичних партій є спрощений механізм їх реєстрації та створення з метою подальшого продажу пакета статутних документів.

Збір підписів виборців на підтримку утворення партії створює можливості для численних фальсифікації і часто не відображає реальної підтримки громадянами тієї чи іншої політичної сили.

При реєстрації нерідко використовуються фіктивні списки виборців, в яких одні й ті ж особи регулярно підтримують створення різних політичних партій.

"Замість збору підписів доцільніше використовувати умову щодо наявності в партії осередків або ж певної кількості членів. Це також відповідатиме всеукраїнському статусу партій, закріпленому в законі "Про політичні партії в Україні", - сказав  Кошель.

Інтерфакс-Україна

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