У Дніпрі впіймали банду торговців зброєю

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Четвер, 29 вересня 2016, 14:38

Правоохоронці у Дніпрі викрили людей, які налаштували продаж стрілецької зброї та боєприпасів та вилучили у них значний арсенал.

Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської прокуратури.

"Встановлено, що мешканець Донецької області, який фактично проживає у місті Дніпрі, та уродженець с. Незабудіне Солонянського району  використовували нежитлове приміщення за згодою його власника (42-річної дніпрянки) по вулиці Короленко у місті Дніпрі для зберігання бойових припасів з подальшого їх збуту", – сказано у повідомленні.

 

В ході обшуку правоохоронці виявили та вилучили 7 тубусів РПГ, 20 гранат РГД -5, цинк з патронами  маркування 7.62 ПС РС, 600 патронів калібру 5.45 та 20 гранат Ф1.

"Наразі зловмисників затримано та вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у скоєнні вказаного злочину", – додали у відомстві.

Українська правда

Теми: зброя Дніпро
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