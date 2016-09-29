Аваков передає НАБУ оригінали "чорної бухгалтерії" ПР
МВС передає НАБУ листи "чорної бухгалтерії Партії регіонів".
Про це написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму Facebook.
"Сьогодні передаємо НАБУ виявлені МВС - кілька листів оригіналів "чорної бухгалтері Партії Регіонів", - написав він.
"Важливо дотискати і вичищати політичний бруд!" – додав Аваков.
Він поки не уточнив, звідки у МВС ці документи.
На фото, яке Аваков опублікував, зображені чотири папірці за 2012 рік з підписами за отримані кошти.
Як відомо, 31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.
За його словами, кураторами фінансової діяльності Партії регіонів у 2012 році були Євген Геллер (у минулому скликанні входив у фракцію ПР, у парламенті нинішнього скликання – у депутатській групі "Відродження") і екс-нардеп Віталій Калюжний.
У документах також був американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією".
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Оксана Коваленко, УП
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Юрий Вологжанинов,
киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"