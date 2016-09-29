Аваков передає НАБУ оригінали "чорної бухгалтерії" ПР

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Четвер, 29 вересня 2016, 15:20

МВС передає НАБУ листи "чорної бухгалтерії Партії регіонів".

Про це написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму Facebook.

"Сьогодні передаємо НАБУ виявлені МВС - кілька листів оригіналів "чорної бухгалтері Партії Регіонів", - написав він.

"Важливо дотискати і вичищати політичний бруд!" – додав Аваков.

Він поки не уточнив, звідки у МВС ці документи.

На фото, яке Аваков опублікував, зображені чотири папірці за 2012 рік з підписами за отримані кошти.

 
ФБ Авакова

Як відомо, 31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.

За його словами, кураторами фінансової діяльності Партії регіонів у 2012 році були Євген Геллер (у минулому скликанні входив у фракцію ПР, у парламенті нинішнього скликання – у депутатській групі "Відродження") і екс-нардеп Віталій Калюжний.

У документах також був американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією".

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Оксана Коваленко, УП

Теми: Партія регіонів МВС НАБУ
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Коментарі — 3
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IP: 93.72.219.---ЦЮК29.09.2016 16:51
С уверенностью можно утверждать, что Авакова в этих списках нет!
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IP: 93.72.20.---Yuriy Vologjaninov29.09.2016 16:09
Alexandr Kovalenko:

Вы - аноним, который игнорирует элементарное правило порядочности, согласно которому критиковать, так «лицом к лицу, как в битве следует бойцу»

Критиковать, намекать анонимно, скрывая своё лицо, а тем более, оскорблять – свидетельствовать о своей трусости и непорядочности.

Хороший знак: провластные комментаторы предпочитают оставаться в тени анонимности.


Юрий Вологжанинов,
киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"
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IP: 46.119.243.---Alexandr Kovalenko29.09.2016 16:01
да они в НАБУ давно уже забыли, что расследуют "черную кассу ПР", столько дел, столько дел - и приватизацию ОПЗ нужно не забыть сорвать еще раз, и лещенко выгородить.
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