У НАБУ вже отримали від Авакова "чорну бухгалтерію"

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Четвер, 29 вересня 2016, 16:42

У НАБУ підтвердили, що отримали документи від МВС з матеріалами щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Про це "Українській правді" повідомили у НАБУ.

В установі додали, що були передані чотири сторінки.

"Ці матеріали додадуть до тих, які вже є в розпорядженні НАБУ", - повідомили УП в НАБУ.

На питання "Української правди", чи є у документах відомі прізвища, у НАБУ зазначили, що це таємниця слідства.

 
ФБ Авакова

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що МВС передає НАБУ листи "чорної бухгалтерії Партії регіонів".

Як відомо, 31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.

За його словами, кураторами фінансової діяльності Партії регіонів у 2012 році були Євген Геллер (у минулому скликанні входив у фракцію ПР, у парламенті нинішнього скликання – у депутатській групі "Відродження") і екс-нардеп Віталій Калюжний.

У документах також був американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією".

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Оксана Коваленко, УП

Теми: Партія регіонів НАБУ МВС
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