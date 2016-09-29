Справа Шеремета: Нацполіція попросила Німеччину про допомогу

Нацполіція просить ФБР США прискорити проведення експертиз, взятих в рамках розслідування убивства журналіста Павла Шеремета та звернулася до Німеччини по допомогу.

Про це "Українській правді" повідомили у Нацполіції.

"Ми підготували листа до ФБР з проханням прискорити проведення експертиз та надання результатів", - сказали в Нацполіції.

Крім того, у поліції повідомили, що звернулася до Німеччини з проханням надати допомогу в розслідуванні убивства Шеремета.

Жодних інших подробиць УП у Нацполіції не повідомили.

Як відомо, один з керівників "Української правди" Павло Шеремет трагічно загинув уранці 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, в якому він перебував.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

1 вересня УП стало відомо, що Печерський райсуд Києва затягує розгляд клопотань щодо надання доступу до телефонних розмов у справі вбивства Павла Шеремета.

Голова МВС Арсен Аваков заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тисяч гривень за будь-яку інформацію, яка стосується вбивства журналіста Павла Шеремета.

Протягом останнього місяця поліція не розголошує жодної інформації, заявляючи, що це може нашкодити слідству.

Деканоідзе кілька прес-конференцій поспіль заявляє, що "великого прориву в цій справі поки немає" і, що слідчі проводять багато рутинної роботи.

Оксана Коваленко, УП