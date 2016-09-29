Справа Шеремета: Нацполіція попросила Німеччину про допомогу

2346 переглядів
0
Четвер, 29 вересня 2016, 17:10

Нацполіція просить ФБР США прискорити проведення експертиз, взятих в рамках розслідування убивства журналіста Павла Шеремета та звернулася до Німеччини по допомогу.

Про це "Українській правді" повідомили у Нацполіції.

"Ми підготували листа до ФБР з проханням прискорити проведення експертиз та надання результатів", - сказали в Нацполіції.

Крім того, у поліції повідомили, що звернулася до Німеччини з проханням надати допомогу в розслідуванні убивства Шеремета.

Жодних інших подробиць УП у Нацполіції не повідомили.

Як відомо, один з керівників "Української правди" Павло Шеремет трагічно загинув уранці 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, в якому він перебував.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

1 вересня УП стало відомо, що Печерський райсуд Києва затягує розгляд клопотань щодо надання доступу до телефонних розмов у справі вбивства Павла Шеремета.

Голова МВС Арсен Аваков заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тисяч гривень за будь-яку інформацію, яка стосується вбивства журналіста Павла Шеремета.

Протягом останнього місяця поліція не розголошує жодної інформації, заявляючи, що це може нашкодити слідству.

Деканоідзе кілька прес-конференцій поспіль заявляє, що "великого прориву в цій справі поки немає" і, що слідчі проводять багато рутинної роботи.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Справа Шеремета убивство
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Аваков: Ми домовилися не коментувати справу Шеремета 28 вересня 2016, 17:34
ООН: Розслідування вбивства Шеремета є тестом для України 28 вересня 2016, 15:01
Бушуєв заявив, що зі справою Шеремета немає ніяких проблем 27 вересня 2016, 01:50
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Питання порушення режиму тиші бойовиками може стати ребром - Оліфер
Україна отримала на рахунок мільярд доларів під гарантії США
Пінчук оплачує організацію зустрічей нардепів у США – лобіст
Справа Шеремета: Нацполіція попросила Німеччину про допомогу
Усі новини
Концерти місяця

Як буде звучати жовтень

6 кінопрем'єр жовтня

"Син Саула", "Мій друг Борис Нємцов" і "Дівчина в поїзді"