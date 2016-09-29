"Діамантовий" Корнієць заявляє, що його оголосили в розшук

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Четвер, 29 вересня 2016, 17:40

Колишній заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць, обвинувачений в отриманні неправомірної вигоди, заявляє, що Генпрокуратура оголосила його в розшук по іншому кримінальному провадженню.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Затягують час (слідчі Генпрокуратури). Оголошення в розшук єдина підстава продовжити терміни слідства більш ніж на 12 місяців. У них термін закінчується 19 жовтня", - сказав він.

За його словами, мова йде про кримінальне провадженні про вимагання частини статутного фонду збиткового підприємства.

Корнієць повідомив, що вже подав скаргу на постанову Генпрокуратури про оголошення його в розшук.

Раніше повідомлялося, що СБУ зняла охорону Корнійця.

"Українська правда" звернулася за коментарем до ГПУ.

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IP: 217.115.108.---Сергій Подплєтьонний29.09.2016 17:53
В темі "оголосили в обшук". Оголошують в розшук.
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