Генпрокуратура РФ призначила перевірку щодо утримання Умерова в психлікарні

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Четвер, 29 вересня 2016, 17:59

Так звана російська прокуратура Криму проведе перевірку за фактом кримінального переслідування і утримання Ільмі Умерова в психіатричній лікарні.

Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури РФ на запит громадської організації КримSOS.

Вказується, що українські правозахисники направили запит генеральному прокурору РФ 26 серпня.

У зверненні було наведено численні порушення права на справедливий суд і застосування нелюдського поводження стосовно заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова.

 
krymsos

Як відомо,  12 травня ФСБ по Криму порушило проти Умерова кримінальну справу за ст.280.1 за нібито заклик в ефірі ATR до дій, які загрожують територіальній цілісності Російської Федерації. Умеров заявляв, що його слова в передачі невірно переклали.

Умерова взяли на підписку про невиїзд.

11 серпня Умерову стало погано в суді, його госпіталізували. Незважаючи на це, суддя винесла постанову відправити Умерова на психіатричну експертизу. 

Його протримали у психлікарні до 7 вересня.

Теми: Меджліс Крим кримські татари
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