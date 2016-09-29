Генпрокуратура РФ призначила перевірку щодо утримання Умерова в психлікарні

Так звана російська прокуратура Криму проведе перевірку за фактом кримінального переслідування і утримання Ільмі Умерова в психіатричній лікарні.

Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури РФ на запит громадської організації КримSOS.

Вказується, що українські правозахисники направили запит генеральному прокурору РФ 26 серпня.

У зверненні було наведено численні порушення права на справедливий суд і застосування нелюдського поводження стосовно заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова.

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Як відомо, 12 травня ФСБ по Криму порушило проти Умерова кримінальну справу за ст.280.1 за нібито заклик в ефірі ATR до дій, які загрожують територіальній цілісності Російської Федерації. Умеров заявляв, що його слова в передачі невірно переклали.

Умерова взяли на підписку про невиїзд.

11 серпня Умерову стало погано в суді, його госпіталізували. Незважаючи на це, суддя винесла постанову відправити Умерова на психіатричну експертизу.

Його протримали у психлікарні до 7 вересня.