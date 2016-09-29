У Києві охоронці бізнесмена з РФ погрожували зброєю журналістам - ЗМІ

00
1
Четвер, 29 вересня 2016, 18:33

Біля VIP-терміналу аеропорту "Київ" під час зйомок матеріалу про приватні літаки високопосадовців журналістів програми "Схеми" обшукали невідомі озброєні люди.

Про це у четвер пише "Радіо Свобода", зазначаючи, що ці події мали в ніч на 29 вересня.

"Близько першої години ночі троє невідомих озброєних людей підійшли до автомобіля знімальної групи і наказали вийти з нього. Журналіст Михайло Ткач вийшов і одразу показав журналістське посвідчення Радіо Свобода. Після чого невідомий чоловік у цивільній формі, погрожуючи пістолетом, почав у грубій формі вимагати відчинити двері автомобіля", йдеться у матеріалі.

 
Чоловік у цивільному направляє пістолет на журналістів

"Лише після того, як автомобіль обшукали, один зі співробітників показав нібито службове посвідчення старшого лейтенанта спецпідрозділу "Титан", - зазначають журналісти.

Згідно з їхніми спостереженнями, озброєні люди, охороняють приватну особу – російського бізнесмена Павла Фукса, який приземлився на приватному літаку та вийшов із VIP-терміналу аеропорту "Київ" у супроводі цих осіб невдовзі після інциденту.

 
Охоронець, який погрожував зброєю журналістам, відчиняє двері авто російському бізнесмену Павлу Фуксу

Редакція програми "Схеми" надіслала запит керівнику Нацполіції Хатії Деканоїдзе та міністру внутрішніх справ Арсену Авакову з вимогою повідомити, чи мають стосунок ці особи до правоохоронних органів, та пояснити, на якій підставі люди зі зброєю без пояснення причин провели обшуки у авто журналістів, що показали посвідчення, які виконували редакційне завдання та проводили відеозйомку у публічному місці.

Також редакція вимагає дати оцінку роботі поліцейських, які приїхали на виклик журналістів, але відмовилися на місці встановити особи тих, хто здійснив обшук у авто та погрожував зброєю.

Теми: Росія кримінал ЗМІ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
МЗС: заборона Меджлісу в РФ – це блюзнірство 29 вересня 2016, 18:01
Росія назвала монтажем докази міжнародного слідства з МН17 29 вересня 2016, 17:05
Верховний суд РФ заборонив Меджліс 29 вересня 2016, 16:11
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.199.93.---ggg55529.09.2016 18:54
На майдане за то и боролись, чтобы олигархов охранять, а журналистов шмонать. Небесную сотню ради того и убили...
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Питання порушення режиму тиші бойовиками може стати ребром - Оліфер
Україна отримала на рахунок мільярд доларів під гарантії США
Пінчук оплачує організацію зустрічей нардепів у США – лобіст
Справа Шеремета: Нацполіція попросила Німеччину про допомогу
Усі новини
Концерти місяця

Як буде звучати жовтень

6 кінопрем'єр жовтня

"Син Саула", "Мій друг Борис Нємцов" і "Дівчина в поїзді"