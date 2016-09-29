Порошенко підписав указ про додаткові мільярди на армію
Президент Петро Порошенко підписав указ, яким увів в дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо фінансування потреб національної безпеки і оборони України у 2016 році".
Про це йдеться у повідомленні на сайті президента.
Згідно із цим рішенням Кабміну доручається збільшити видатки на потреби національної безпеки і оборони України у 2016 році.
Вказується, що уряд має у тижневий строк внести на розгляд Верховної Ради проект закону , яким збільшуються видатки із загального фонду дербюджету на 2016 рік для силових відомств:
Міноборони - на 3,8 млрд гривень,
Головного управління розвідки – на 175 млн гривень,
Нацполіції - на 2 млрд 4,8 млн гривень,
Держприкордонслужби – на 782,7 млн гривень,
Служби безпеки України – на 128,5 млн гривень,
Державної спеціальної служби транспорту – на 5,4 млн гривень,
Управління державної охорони – на 51,0 млн гривень.
Окремо, вказується, що має бути забезпечено фінансування "шляхом перерозподілу видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень Державному космічному агентству України в обсязі 300,0 млн гривень, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України в обсязі 263,0 млн гривень".
Українська правда