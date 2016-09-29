Порошенко підписав указ про додаткові мільярди на армію

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Четвер, 29 вересня 2016, 19:07

Президент Петро Порошенко підписав указ, яким увів в дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо фінансування потреб національної безпеки і оборони України у 2016 році".

Про це йдеться у повідомленні на сайті президента.

Згідно із цим рішенням Кабміну доручається збільшити видатки на потреби національної безпеки і оборони України у 2016 році.

Вказується, що уряд має у тижневий строк внести на розгляд Верховної Ради проект закону , яким збільшуються видатки із загального фонду дербюджету на 2016 рік для силових відомств:

Міноборони - на 3,8 млрд гривень,

Головного управління розвідки – на 175 млн гривень,

Нацполіції  - на 2 млрд 4,8 млн гривень,

Держприкордонслужби – на 782,7 млн гривень,

Служби безпеки України – на 128,5 млн гривень,

Державної спеціальної служби транспорту – на 5,4 млн гривень,

Управління державної охорони – на 51,0 млн гривень.

Окремо, вказується, що має бути забезпечено фінансування "шляхом перерозподілу видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень Державному космічному агентству України в обсязі 300,0 млн гривень, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України в обсязі 263,0 млн гривень".

Українська правда

Теми: Порошенко армія
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