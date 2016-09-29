Бойовики не припиняють обстрілювати сили АТО

Протягом дня проросійські бойовики на Донбасі 11 разів порушували "режим тиші".

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО на офіційній сторінці в Facebook.

"З опівночі і до 18.00 зафіксовано 11 випадків порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ", - сказано у повідомленні.

"На Маріупольському напрямку противник порушував "режим тиші" в районі Широкиного, при цьому застосовував стрілецьку зброю. На Донецькому напрямку обстріли з боку окупантів, із гранатометів та стрілецької зброї зафіксовано в районі Авдіївки та Верхньоторецького", - повідомляють у відомстві.

Вказується, що на Луганському напрямку противник вдавався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки та Попасної, де також застосовував стрілецьку зброю та кулемети.

Українська правда