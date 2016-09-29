Порошенко про заборону Меджлісу: справа Сталіна живе

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Четвер, 29 вересня 2016, 19:55

Президент України Петро Порошенко порівняв заборону Верховним судом Російської Федерації Меджлісу кримськотатарського народу з державною політикою СРСР за генсека ЦК ВКП (б) Йосипа Сталіна.

Відповідну заяву він зробив на заході, присвяченому 75-й річниці трагедії жертв Бабиного Яру в Києві в четвер.

"Справа Сталіна живе. Послідовники Вождя зберегли антисемітизм як елемент державної політики", - сказав президент.

Як відомо, у четвер, 29 вересня, Верховний суд РФ остаточно визнав законною заборону діяльності Меджлісу кримських татар на території Росії як "екстремістської організації". Таким чином, була відхилена апеляційна скарга представників Меджлісу.

Інтерфакс-Україна

Теми: Порошенко Меджліс
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Коментарі — 1
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IP: 37.54.69.---nestor198029.09.2016 20:51
Кирило міг давно осудити братовбивчу війну одновірців із воєнторгу Путіна в Криму і Донбасі. Був би мир, Хлопці б розійшлись додому, на роботу. А так далі війна – це навіть священна війна Кирила і Путіна проти Держави Україна.
Путін і Кирило спинив розвиток цивілізації і прогрес Народу України всіх національностей на десятки років, і не тільки в Криму і Донбасі.
В Росії постійно проживає до 10 мільйонів Українців і досі не збудовано жодної української школи, дитячого садка, вищого навчального закладу. Немає українського федеративного телебачення, радіо, книг, газет, журналів, інтернет сторінок, медіа видань. Через Верховний суд РФ заборонений федеральний союз Українців Росії. В місцях компактного проживання українців, в масштабах федерації, повністю заборонена люба регіональна спільнота української мови і культури в РФ. Голові організації "Українці Москви" взагалі заборонили в'їзд у Росію.
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