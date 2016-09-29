Меркель зателефонувала Путіну, щоб обговорити "тишу" на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін та федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель узгодили графік контактів в "нормандському форматі" на різних рівнях.

Про це повідомляє прес-служба Кремля за результатами телефонної розмови двох лідерів.

Згідно з інформацією, співрозмовники продовжили обговорення української проблематики в руслі активізації роботи із всеосяжного виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року.

"Підкреслено доцільність синхронізації зусиль у сфері безпеки і з політичних аспектів врегулювання. У цьому контексті надана позитивна оцінка підписаній в рамках Контактної групи в Мінську угоді про розведення сил і засобів на лінії зіткнення в трьох пілотних точках, а також ролі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в забезпеченні дотримання режиму перемир'я", - сказано в повідомленні.

"Звернувши увагу на ухвалене нещодавно керівниками Донбасу рішення про одностороннє припинення вогню, президент Росії висловив надію, що українська сторона, в свою чергу, утримається від збройних провокацій у зоні конфлікту і зробить, нарешті, реальні кроки щодо виконання своїх політичних зобов'язань", - повідомили в Кремлі.

Зокрема, за інформацією прес-служби, "мова йде про здійснення амністії і конституційної реформи, надання Донбасу законодавчо закріпленого на постійній основі особливого статусу, проведення місцевих виборів".

Українська правда