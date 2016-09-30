Літак, на якому літає Хомутиннік, повертається з Ніцци

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П'ятниця, 30 вересня 2016, 00:28

Літак, на якому часто літає нардеп і лідер депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік, зараз повертається з Ніцци.

Про це повідомляє журналіст Михайло Ткач на своїй сторінці в Facebook.

"Так ось сьогодні четвер. На позачерговому засіданні Парламенту депутати більше чотирьох годин відправляли одізних суддів у відставку. Не вистачало лічених голосів. Ну, а зараз борт VP-CVH повертається з Ніцци. Оксамитовий сезон на Лазурному узбережжі", - написав він у четвер увечері.

"Ми неодноразово фіксували як на цьому приватному літаку вартістю 25 млн доларів і зареєстрованому на Кайманових островах літає народний депутат і лідер депутатської групи" Відродження "Віталій Хомутиннік", - зазначив Ткач.

У той же час, варто відзначити, що невідомо, хто саме перебуває на борту літака. Хомутинніка в четвер у залі ВР не було.

Раніше "Схеми" повідомили, що журналісти помітили лідера депутатської групи "Відродження" Віталія Хомутинніка і його колегу Валерія Писаренка в компанії російського підприємця Павла Фукса на виході з VIP-терміналу аеропорту "Київ". Вони прибули на літаку Gulfstream G280 з бортовим номером VP-CVH. Коштує такий літак близько 25 млн доларів.

У четвер Верховна Рада проголосувала за відставку ряду суддів, в тому числі тих, хто виносив неправосудні рішення щодо активістів Євромайдану. Всього ж депутатам знадобилося 4,5 години для звільнення 29 суддів за формулюванням "порушення присяги".

Теми: Хомутиннік
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