Аваков: одна з версій слідства пожежі на Інтері - самопідпал

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П'ятниця, 30 вересня 2016, 01:14

Слідство у кримінальному провадженні про пожежу в будівлі телецентру компанії "Національні інформаційні системи", що виробляє програми для телеканалу "Інтер", продовжує відпрацьовувати різні версії того, що сталося, включаючи самопідпал.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі телеканалу 1 + 1 в четвер увечері, передає "Інтерфакс-Україна".

"Існують різні версії, в тому числі самопідпал", - сказав він.

Аваков підкреслив, що необхідно прояснити, чому виникла ситуація із зволіканням надання відеоматеріалів телеканалом.

"Слідство йде, опитуються люди", - додав глава МВС.

Як відомо, 4 вересня на офіс "Національних інформаційних систем", які створюють новини для телеканалу "Інтер", було скоєно напад. В результаті в офісі розпочалася масштабна пожежа, постраждали люди.

Співголова фракції "Опозиційного блоку" в Раді Олександр Вілкул заявив, що люди, які напали на канал "Інтер" 4 вересня, отримали по 200 доларів винагороди, а організували все керівники "Народного фронту" Арсен Аваков, Олександр Турчинов і Арсеній Яценюк.

Джерела "Української правди" в СБУ підтвердили, що дані, озвучені Вілкулом, є в розпорядженні спецслужби.

Теми: Аваков Інтер
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