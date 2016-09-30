СБУ викрила нелегальний канал постачання товарів в "ДНР"

У Донецькій області співробітники Служби безпеки України перекрили нелегальний канал постачання залізницею товарів на територію "ДНР".

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Під час спецоперації з перекриття сталого каналу незаконних поставок продукції до "ДНР" співробітники СБ України спільно з Державною фіскальною службою виявили у районі залізничної станції Костянтинівка два вагони, готові до відправлення на тимчасово окуповані терористами території", - йдеться в повідомленні.

Згідно з документами, в окуповані райони перевозилася сировина для одного з підприємств, зареєстрованого на контрольованій Україною території.

"Правоохоронці виявили в одному з вагонів під задекларованою продукцією партію товарів, у тому числі медикаменти та одяг, у другому – чотири тисячалітрові цистерни з рідким склом та понад двадцять тонн сировини для виготовлення тютюнових виробів", - заявили в СБУ.

Також під час обшуків на складах, що належать відправнику, співробітники спецслужби виявили ще понад сорок тонн сировини для виробництва сигарет.

В даний час здійснюється комплекс заходів з документування протиправної діяльності організаторів нелегального каналу.