СБУ викрила великі махінації при будівництві житла для військових

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П'ятниця, 30 вересня 2016, 04:41

У Дніпропетровській області СБУ викрила багатомільйонні розтрати грошей при будівництві житла для військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки.

"Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили механізм багатомільйонних розтрат бюджетних коштів, виділених Міноборони для будівництва житла військовослужбовцям та учасникам антитерористичної операції у місті Кам'янське на Дніпропетровщині", - йдеться в повідомленні.

У минулому році дві комерційні структури виграли тендер на будівництво, на що отримали з бюджету понад 21 мільйон гривень.

"Співробітники спецслужби з’ясували, що ділки замість зведення нового будинку викупили стару недобудову, в якій і виділили квартири військовослужбовцям. Експертиза встановила, що житло не відповідає державним будівельним нормам, а реальна вартість квартир у декілька разів нижча", - відзначили в СБУ.

Під час обшуків в офісах, автомобілях і за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили 10 000 доларів і документацію, яка доводить здійснення угоди з бюджетними коштами.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна, шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Тривають оперативно-слідчі дії, розмір нанесеного бюджету збитків встановлюється.

Теми: СБУ
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