Путін підписав указ про осінній призов в армію РФ 152 тис. осіб

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П'ятниця, 30 вересня 2016, 05:23

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про початок осіннього призову на військову службу.

Про це повідомляють "РИА Новости".

"Здійснити з 1 жовтня по 31 грудня 2016 року призов на військову службу громадян Російської Федерації віком від 18 до 27 років, які не перебувають в запасі і що підлягають ... призову на військову службу, в кількості 152 000 чоловік", - йдеться в тексті указу.

Тим же документом звільняються солдати, матроси і старшини, чий термін військової служби за призовом закінчився.

У Росії весняний призов 2016 року торкнувся 155 тисяч осіб, осінній призов-2015 - 147 тисяч чоловік.

Теми: Росія армія
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