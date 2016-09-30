Генпрокуратура: РФ коментує МН17, а співпрацювати відмовляється

Росія відмовляється співпрацювати з Міжнародною слідчою групою, яка розслідує катастрофу літака рейсу МН17.

Про це в ефірі "1+1" розповів заступник генпрокурора України Дмитро Сторожук, який координує роботу українських органів зі слідчою групою.

За його словами, після доповіді про результати розслідування катастрофи МН17 російські журналісти спитали, як слідча група взаємодіє з правоохоронцями РФ.

На це прокурор Нідерландів відповів, що він особисто дав близько 10 запитів на правову допомогу від Росії і на сьогоднішній день жодних офіційних відповідей від російських правоохоронців не надходило.

"Про що це свідчить? Про те, що Росія тільки у засобах масової інформації розповідає про якісь "версії", але абсолютно ніяк не бере участь у Міжнародній слідчій групі і не надає жодної офіційної інформації", - сказав Сторожук.

Нагадаємо, 28 вересня представники Об'єднаної слідчої комісії у Нідерландах представили результати розслідування катастрофи МН17.

Під час оприлюднення висновків фахівці наголосили, що пасажирський лайнер MH17 був збитий ракетою з ЗРК "Бук", який був доправлений в Україну з російської території і після катастрофи лайнера був знову відвезений до РФ.

Слідчими встановлене точне місце запуску ракети серії 9М38, яка знищила пасажирський лайнер із 298 людьми на борту. Пуск ракети відбувся на території, підконтрольній бойовикам – з поля у селищі Первомайське на південний схід від Сніжного Донецької області.

Експерти отримали фото з місця запуску ракети. Також був описаний маршрут в'їзду "Бука" на територію України та його повернення назад.