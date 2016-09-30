Нова Зеландія: Доповідь по MH17 є кроком до відповідальності винних

409 переглядів
0
П'ятниця, 30 вересня 2016, 09:31

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Мюррей Маккаллі заявив, що розслідування щодо збиття рейсу MH17 Malaysia Airlines є важливим кроком на шляху до притягнення винних до відповідальності.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Нової Зеландії, передає Укрінформ.

"Оприлюднення результатів спільного розслідування є важливим кроком на шляху до притягнення винних до відповідальності. Нова Зеландія, як і раніше, настійно закликає всі країни повною мірою співпрацювати з цим розслідуванням, відповідно до вимог резолюції 2166 Ради Безпеки. Жертви цієї трагедії і їх сім'ї заслуговують на це", - йдеться у заяві.

"Збиття літака коштувало 298 життів, в тому числі серед загиблих були громадянин та мешканець Нової Зеландії. Ми як і раніше прагнемо притягнути винних до відповідальності за цей трагічний інцидент", - заявив міністр.

За словами Маккаллі, ця доповідь, заснована на копіткому, неупередженому і ретельному розслідуванні, порушує дуже серйозні питання.

У доповіді наголошується, що літак був збитий ракетою "земля-повітря", ввезеною в Україну з Росії та випущеною з району, що перебував під контролем проросійських сепаратистів на той час.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У 2016 році Україна залишиться без 600 мільйонів від ЄС
Муженко: Бойовики порушують "тишу" навіть на ділянках для розведення військ
Тука пропонує перевозити більше вантажу на окуповані території
Зміни до Конституції набули чинності
Усі новини
Відео

120 доларів за зґвалтування. Українці зняли ролик про вартість прав жінки

Формула позитиву

Виведено формулу найпозитивніших пісень останніх 50 років