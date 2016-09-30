Тука пропонує перевозити більше вантажу на окуповані території

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій пропонує дозволити будь-якій фізособі перевозити через лінію розмежування щонайменше 200 кг вантажу.

Про це в інтерв’ю виданню Тиждень розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

"Згідно з нинішнім порядком будь-яка фізособа може перевозити із собою максимум 50 кг вантажу вартістю до 10 тис. грн. Ми вважаємо ці обмеження недоцільними і пропонуємо дозволити будь-якій фізособі перевозити щонайменше 200 кг", — сказав він.

Окрім того, за словами Туки, перелік товарів, які можна чи не можна перевозити, формує СБУ, і вона ж таки надає дозволи.

"Утім, якщо людина хоче провезти воду, щоденники, олівці, то до чого тут Служба безпеки? Цим має опікуватися Мінекономіки. За силовим відомством повинні залишитися тільки товари подвійного використання. Їх вистачає, і це справді його компетенція", — зауважив він.

Наразі, за його словами, цілковитого розуміння у цьому питанні поки не досягнуто.

"Наразі не скажу, що ми дійшли цілковитого розуміння. Попри наші чудові особисті стосунки (з головою СБУ Василем Грицаком. — Ред.), усе одно є певне протистояння з боку цієї структури. Думаю, ми це подолаємо", — сказав заступник міністра.