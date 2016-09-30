У четвер бойовики 10 разів стріляли у Попаснянському районі

29 вересня протягом доби бойовики 10 разів відкривали вогонь у напрямку населених пунктів Попаснянського району Луганської області, у тому числі з 82-мм мінометів.

Про це заявив заступник голови облдержадміністрації Юрій Клименко, повідомляє прес-служба Луганської військово-цивільної адміністрації.

"Зокрема, ввечері бойовики з автоматичних, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї сім разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців поблизу села Новозванівка", – йдеться у повідомленні.

Крім того, додали у відомстві, у напрямку міста Попасна терористи тричі стріляли з 82-мм мінометів, гранатометів різних типів, зенітних установок та великокаліберних кулеметів.

Як відомо, протягом минулої доби бойовики 33 рази обстрілювали українські сили.

Українська правда