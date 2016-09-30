Луценко радіє: Завдяки Генпрокуратурі РФ дізналися про ще 291 зрадника

14163 перегляди
5
П'ятниця, 30 вересня 2016, 11:21
Прес-служба ГПУ

Екс-президент Віктор Янукович після відсторонення з посади президента намагався вивести з громадянства прокурорів, які перебувають в анексованому Росією Криму, Україна отримала дані про ще 291 зрадника.

Про це написав у своєму Facebook Генпрокурор Юрій Луценко , розповідаючи про звернення Російської генеральної прокуратури.

"Вчора отримав листа від російського ГП. Дуже стурбовані нашим кримінальним переслідуванням за державну зраду прокурорів АР Крим. Доводять до мого відома, що в березні 2014 у м. Ростов-на-Дону Янукович підписав Указ про вихід з громадянства Україна 590 осіб прокурорського складу", - розповів він.

"Завдяки офіційному листу ГП РФ українські слідчі отримали беззаперечний доказ вини 229 колишніх українських прокурорів, яким вже оголошено про підозру. Також ми тепер маємо всі дані ще про 291 зрадника. З огляду на це я підписав подяку начальник управління ГП РФ І. Каминіну", - повідомив Луценко. 

"Двічі не судимий екс-президент Янукович пробує підвищити свій воровський статус. Від простого баклана він намагається піднятися до козирного фраєра. Але щоб фуфло гнати треба мізки. Мушу розчарувати і ГП РФ і зальотного шулєра - на справжньому Указі президента Україна крім підпису має бути Державна печатка. Її Янукович, на щастя, вкрасти забув. Фьодорович, двійка! Сідай", - зазначив Луценко.

 
 
 
 

Українська правда

Теми: Янукович Росія Генпрокуратура Луценко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
У ГПУ вирішують, яку статтю завести на Януковича за його "указ" у Ростові 30 вересня 2016, 12:09
Україна готова до переговорів з РФ щодо "боргу Януковича" 28 вересня 2016, 20:58
Латвія отримала лише частину відповідей від ГПУ в справі 50 млн євро 22 вересня 2016, 17:43
powered by lun.ua
Коментарі — 5
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.209.118.---Michael_0530.09.2016 13:01
неофит:
Не доганяєш як раз ти, любий друже. Про печатку Президента не сказано в жодному нормативному акті, тому що це нісенітниця, щоб людина, обрана мільйонами, що представляє Країну, була б недієздатною без якоїсь печатки. А Генпрокурор займається просто художнім свистом, виражаючись його мовою. Нехай Янукович у нас вже фраєр, але ГП РФ офіційний орган країни, з якою ми ані в стані війни не знаходимося, ані навіть дипвідносин не розірвали. Тому відповідати на їхні документи таким досить специфічним гумором якось несерйозно.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 213.238.9.---неофит30.09.2016 12:46
Michael_05:
Ось так ось. Загубиш печатку і вже не Президент! А вибори, присяга, інавгурація то все таке...
Чому не президент? Президент. Але УКАЗИ будеш видавати коли знайдеш "загублену" ПЕЧАТКУ. Такий порядок існує не просто так. Це - ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ. А ти, мішуля - не доганяєш.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 91.209.118.---Michael_0530.09.2016 12:05
Taras Orel:
Так от ж і треба вказувати правову підставу недійсності цього акту, а не ліпити горбатого до стінки, виражаючись мовою Генпрокурора. Хоча він же ж в нас без професійної освіти, можна і пробачити. Мені, звісно, все одно як ми виглядаємо в очах російських сатрапів, але перед західними колегами трохи незручно.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 193.254.220.---Taras Orel30.09.2016 11:46
Michael_05:
Ось так ось. Загубиш печатку і вже не Президент! А вибори, присяга, інавгурація то все таке...
Піди ще ручку хаму поцьомкай. 22 лютого 2014 року він перестав бути президентом, тож цей указ навіть з печаткою - ніщо
ВідповістиЗ цитатою
IP: 91.209.118.---Michael_0530.09.2016 11:33
Ось так ось. Загубиш печатку і вже не Президент! А вибори, присяга, інавгурація то все таке...
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
У БПП хочуть закрити інформацію про майно і подарунки чиновників
За добу в зоні АТО поранення отримали троє бійців – штаб
ОБСЄ: українська сторона не дала гарантій на блокпосту в Золотому
У ГПУ вирішують, яку статтю завести на Януковича за його "указ" у Ростові
Усі новини
На Марс – через 6 років

Ілон Маск розповів, як колонізує планету

6 кінопрем'єр жовтня

"Син Саула", "Мій друг Борис Нємцов" і "Дівчина в поїзді"