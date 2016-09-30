Ляшко зірвав розгляд позову про незаконність підвищення тарифів

Окружний адміністративний суд Києва відклав на 7 жовтня розгляд справи щодо позову лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко у зв'язку з неявкою на судове засідання лідера Радикальної партії Олега Ляшка, який також є позивачем по цій справі.

Про це у п'ятницю заявив головуючий суддя Руслан Арсірій, повідомляє "Укрінформ".

"Розгляд справи відкладається на наступне судове засідання 7 жовтня на 14:00", – сказав він.

За словами Арсірія, розгляд справи відкладений у зв'язку з тим, що не має можливості розглядати справу по суті за відсутності "належним чином повідомленого Ляшка".

Крім того, Арсірій сказав, що надійшло ще кілька позовних заяв від осіб, які вважають що постановами НКРЕ КП порушені їхні права, і суд прийняв рішення об'єднати їх з позовними заявами Тимошенко і Ляшка в одну справу.

"Суд ухвалив об'єднати справи, які знаходяться в розпорядженні суду... Це єдине питання, яке ми можемо сьогодні вирішити з урахуванням відсутності одного з позивачів (Ляшка – ред.), тому що його неявка в судове засідання перешкоджає розгляду справи по суті", – підкреслив суддя.

Як відомо, раніше суд об'єднав позовні заяви Тимошенко та Ляшка в одну справу. Тимошенко звернулась до суду визнати протиправною та скасувати постанову НКРЕ КП від 9 червня 2016 року щодо змін тарифів на газ і опалення.