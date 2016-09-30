Поліція відстояла законність атестації в суді

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П'ятниця, 30 вересня 2016, 12:30

Суд у четвер визнав законним указ, який регулює процедуру атестації співробітників поліції.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала керівник Нацполіції Хатія Деканоідзе.

"Ми кілька місяців билися з профспілкою атестованих співробітників органів внутрішніх справ щодо законності наказу #1465, який регулює процедуру атестації. Профспілка хотіла визнати наказ незаконним і, відповідно, анулювати всі рішення атестаційних комісій", – повідомила вона.

Деканоідзе додала, що в понеділок будуть оголошені результати атестації по всій Україні.

Як відомо, раніше заступник Деканоідзе Костянтин Бушуєв також заявляв, що атестація українських поліцейських завершиться до кінця місяця.

Українська правда

Теми: поліція
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