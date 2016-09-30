Від сурогатної горілки померли вже 38 людей

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П'ятниця, 30 вересня 2016, 12:47

Станом на 30 вересня через вживання сурогатної горілки отруїлися 77 людей, з яких 38 померли.

Про це повідомляє Держспоживслужба.

Зокрема, було встановлено, що 21 вересня одна особа померла у Бердичеві Житомирської області, ще дві особи там же втратили зір.

У той же час нових випадків отруєння алкоголем у Донецькій, Луганській, Миколаївський і Харківській областях станом на 9:00 30 вересня 2016 року не зареєстровано.

Як відомо, у четвер силовики повідомили про затримання виробника отруйної горілки.

Раніше ДФС заявила, що всі, хто отруївся алкоголем на Харківщині, вживали горілку "Пшенична" виробництва ТОВ "Олександрія БЛіГ" з Кіровоградської області.

Українська правда

Теми: надзвичайна подія
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