За добу в зоні АТО поранення отримали троє бійців – штаб
За добу в зоні проведення антитерористичної операції 3 військових отримали поранення.
Про це на традиційному брифінгу у п'ятницю повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих серед українських військових не було, але троє отримали поранення", – сказав полковник.
За словами Лисенка, це сталося у Верхньоторецькому на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу.
Як повідомлялося, бойовики продовжують порушувати режим тиші. За минулу добу незаконні бандформування 33 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил.
Українська правда