За добу в зоні АТО поранення отримали троє бійців – штаб

145 переглядів
0
П'ятниця, 30 вересня 2016, 12:46

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 3 військових отримали поранення.

Про це на традиційному брифінгу у п'ятницю повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих серед українських військових не було, але троє отримали поранення", – сказав полковник.

За словами Лисенка, це сталося у Верхньоторецькому на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу.

Як повідомлялося, бойовики продовжують порушувати режим тиші. За минулу добу незаконні бандформування 33 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
ОБСЄ: українська сторона не дала гарантій на блокпосту в Золотому 30 вересня 2016, 12:13
У четвер бойовики 10 разів стріляли у Попаснянському районі 30 вересня 2016, 10:37
АТО: За добу 33 обстріли, бойовики били з БМП і кулеметів 30 вересня 2016, 06:42
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У БПП хочуть закрити інформацію про майно і подарунки чиновників
За добу в зоні АТО поранення отримали троє бійців – штаб
ОБСЄ: українська сторона не дала гарантій на блокпосту в Золотому
У ГПУ вирішують, яку статтю завести на Януковича за його "указ" у Ростові
Усі новини
На Марс – через 6 років

Ілон Маск розповів, як колонізує планету

6 кінопрем'єр жовтня

"Син Саула", "Мій друг Борис Нємцов" і "Дівчина в поїзді"