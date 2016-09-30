Тука обіцяє, що збільшувати сіру зону не будуть

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що збільшувати територію сірої зони ніхто не збирається.

Про це він сказав у п'ятницю в Києві під час прес-конференції, присвяченої проблемі переміщення людей через лінію розмежування, повідомляє Укрінформ.

"Ніхто не збирається полишати людей, покидати території. Збільшувати сіру зону також ніхто не збирається", - сказав Тука.

За його словами, жителі Станиці Луганської володіли не повною інформацією, коли вийшли на мітинг проти відведення українських військ із Станиці, тому й виникли протести.

Тука підкреслив, що за Мінськими домовленостями зараз лише з'ясовують координати, куди саме будуть відводити зброю. Відведення стосується лише ЗСУ. Прикордонники та інші державні служби залишаються на місцях несення служби.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій зазначив, що з населених пунктів та міст, де знаходяться стратегічно важливі об'єкти, наприклад ТЕС, війська відводитися не будуть, або ж це відбудеться лише тоді, коли повноцінно 24 години на добу, 7 днів на тиждень працюватиме місія ОБСЄ, причому не лише за допомогою людських ресурсів, але й з відповідним технічним обладнанням.