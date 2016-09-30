ОБСЄ обурена блокуванням роботи місії на трьох ділянках

Сторони конфлікту на Донбасі не забезпечують спостерігачам повний доступ і можливість здійснювати моніторинг сил і засобів на трьох ділянках лінії розмежування в рамках рамкової угоди.

Про це заявив на брифінгу у п'ятницю в Києві перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг, передає Інтерфакс-Україна.

"Правда в тому, що нам не було надано повний і безперешкодний доступ до цих трьох певних ділянок. Правда в тому, що сторони неодноразово блокували нам доступ до цих ділянок і не змогли забезпечити безпечний доступ наших спостерігачів", - заявив він.

Хуг повідомив, що минулого тижня патрулям ОБСЄ відмовили в доступі 16 разів.

"У всіх цих випадках, крім трьох, обмеження доступу відбувалися безпосередньо на цих трьох запропонованих ділянках розведення сил і засобів, або поблизу них. Але це тільки верхівка айсберга, тому що перешкоджання роботі СММ проявляється у багатьох формах і зобов'язання щодо усунення всіх цих перешкод боку взяли на себе, але не виконали", - підкреслив він.

Як відомо, 21 вересня у Мінську підписано рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів.

Представник України з питань безпеки на переговорах у Мінську Євген Марчук заявив, що на розведення сил і засобів у Станиці Луганській, Золотому й Петровському на Донбасі сторони виділили 13 днів.

Моніторингова місія і раніше заявляла, що не може моніторити одну з ключових зон розмежування.