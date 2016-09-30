Суд заарештував "тітушку" за підозрою в замаху на життя євромайданівців

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П'ятниця, 30 вересня 2016, 14:31

Суд заарештував підозрюваного в замаху на вбивство активістів Євромайдану і перешкоджанні діяльності журналістів.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури в п'ятницю.

29 вересня одному із так званих "тітушок" повідомлено про підозру у вчиненні 18 лютого 2014 року на вулиці Липській у Києві незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів і демонстрацій із застосуванням фізичного насильства, переслідування журналістів за виконання ними своїх професійних обов’язків та нанесення їм тілесних ушкоджень

Крім того підозра у вчиненні в цей же день на перехресті вул. Володимирської та Великої Житомирської у столиці за попереднім зговором групою осіб замаху на умисне вбивство мітингувальників.

Зазначається, що 29 вересня 2016 року суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У ГПУ нагадують, що за результатами розслідування кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів "тітушками" відносно протестувальників повідомлено про підозру 14 цивільним особам, з яких 9 перебувають у розшуку, обвинувальні акти відносно 5 осіб направлено до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування стосовно організаторів та виконавців вчинених злочинів під час цих подій триває.

Українська правда

Теми: Євромайдан суд прокуратура
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