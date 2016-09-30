У Дніпрі прикрили конвертцентр з півмільярдним оборотом

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П'ятниця, 30 вересня 2016, 15:51

Силовики припинили у Дніпрі діяльність конвертцентру із загальним обігом у шістсот мільйонів гривень.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ у п'ятницю.

"Правоохоронці встановили, що організатори "конверту" зареєстрували низку фіктивних фірм для мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Співробітники спецслужби з’ясували, що протягом 2015-2016 років клієнтами ковертцентру були майже двісті підприємств з різних регіонів України", - сказано у повідомленні.

Вказується, що під час обшуків в офісах, автомобілях та за місцями проживання фігурантів справи вилучили 150 тисяч доларів США, сім тисяч євро та 650 тисяч гривень.

"У ділків також виявлено бухгалтерську документацію та печатки двадцяти фіктивних підприємств, які доводять здійснення фінансових оборудок", - сказано у повідомленні.

Рішенням суду накладено арешт на шістнадцять рахунків фіктивних фірм, задіяних у функціонуванні конвертцентру, здійснюється їх перевірка.

Українська правда

Теми: СБУ кримінал
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