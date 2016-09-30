ГПУ дала строк адвокатам "діамантового" Корнійця до жовтня

00
0
П'ятниця, 30 вересня 2016, 18:23

ГПУ закінчила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-прокурора Київщини Олександра Корнійця та його сестри Лариси Прокопенко у вимаганні.

Про це йдеться у повідомленні Генпрокуратури.

"У зв’язку з переховуванням підозрюваних від органів слідства, неприбуття на неодноразові виклики до слідчого та неповідомлення про місце свого перебування, 07.09.2016 досудове розслідування у кримінальному провадженні було зупинено. На даний час місце перебування підозрюваних встановлено, у зв’язку з чим досудове розслідування відновлено", - сказано у повідомленні.

Як ідеться у повідомленні, враховуючи те, що сторона захисту ухиляється від ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотанням сторони обвинувачення та стороні захисту встановлено строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 10 жовтня 2016 року.

По завершенню цього строку обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

У липні 2015 року заступника голови слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна і заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця затримали за підозрою у вимаганні хабара в особливо великих розмірах. Вони також відомі, як "діамантові прокурори".

Українська правда

Теми: Генпрокуратура корупція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
ГПУ склала підозру Іванющенку через "7 кілометр" 30 вересня 2016, 15:00
У ГПУ вирішують, яку статтю завести на Януковича за його "указ" у Ростові 30 вересня 2016, 12:09
Луценко радіє: Завдяки Генпрокуратурі РФ дізналися про ще 291 зрадника 30 вересня 2016, 11:21
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
НАБУ: Фігурантів "чорної бухгалтерії" можуть передати в суд вже в жовтні
Cуд РФ вирішив 3 роки тримати сина Джемілєва "під ковпаком"
Лавров відмовився вибачитися за знищення "Боїнга"
Вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" зросли до $28,3 млрд
Усі новини
Голокост

Як світ пам'ятає про Голокост: інституції пам'яті

weekend

Нові учасники Kiev Food and Wine Festival