В Україну з Сербії екстрадували агробізнесмена, якого шукала СБУ

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П'ятниця, 30 вересня 2016, 18:45

В аеропорту "Бориспіль" співробітники СБУ затримали черкаського агробізнесмена, доставленого з Сербії працівниками Укрбюро Інтерполу.

Про це йдеться у повідомленні відомства у п'ятницю.

"Правоохоронці встановили, що підприємець входив до складу організованої групи, яка підозрюється у привласненні у 2014 році майже двадцяти мільйонів державних коштів "Державної продовольчо-зернової корпорації України", - сказано у повідомленні. 

Вказується, що бізнесмен тривалий час переховувався за кордоном та був оголошений у міжнародний розшук.

"Троє його спільників затримано раніше, справи щодо них уже знаходяться у судовому розгляді", - повідомляє СБУ.

Шевченківський райсуд м. Києва обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави у розмірі 5 мільйонів гривень.

Як відомо, за матеріалами СБУ комерсант був затриманий Інтерполом на початку липня 2016 року при спробі в’їзду до Сербії з однієї з сусідніх країн.

Українська правда

Теми: СБУ Інтерпол
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