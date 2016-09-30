НАБУ: Фігурантів "чорної бухгалтерії" можуть передати в суд вже в жовтні

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник прогнозує, що перші звинувачення у справі так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів можуть бути передані до суду вже у жовтні.

Про це йдеться у повідомленні офіційного твіттера відомства.

"Перші звинувачення у справі "чорної бухгалтерії" можуть бути передані до суду в жовтні", - цитує Ситніка офіційний Твіттер НАБУ.

Також Ситник висловив надію, що Інтерпол ухвалить позитивне рішення щодо оголошення в міжнародний розшук розшукуваного в Україні народного депутата Олександра Онищенка.

А.Ситник: Сподіваємося, Інтерпол прийме позитивне рішення щодо оголошення в міжнародний розшук Онищенка #набу @5channel — NAB Ukraine (@nab_ukr) September 30, 2016

Як відомо, у НАБУ підтвердили, що отримали документи від МВС з матеріалами щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.

За його словами, кураторами фінансової діяльності Партії регіонів у 2012 році були Євген Геллер (у минулому скликанні входив у фракцію ПР, у парламенті нинішнього скликання – у депутатській групі "Відродження") і екс-нардеп Віталій Калюжний.

У документах також був американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією".

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