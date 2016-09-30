Бойовики 16 разів порушили "режим тиші" у п'ятницю

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П'ятниця, 30 вересня 2016, 19:45

Бойовики у п'ятницю 16 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Маріупольському напрямку незаконні збройні формування порушували "режим тиші" в районі Павлопіля, Широкиного, Старогнатівки, Мар’їнки, застосовувавши при цьому стрілецьку зброю.

"На Донецькому напрямку обстріли з боку окупантів із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї зафіксовано в районі Авдіївки, Кам’янки, Верхньоторецького та Зайцевого", - сказано у повідомленні.

Окрім того, на Луганському напрямку противник вдавався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки та Новозванівки, де також застосовував стрілецьку зброю та кулемети.

Водночас по Новоолександрівці вів вогонь снайпер.

"Збройні Сили України суворо дотримуються режиму припинення вогню, натомість з боку противника, навіть на визначених для відведення військ ділянках, не припиняються обстріли та провокації", - зазначили у прес-центрі.

Українська правда

Теми: АТО
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