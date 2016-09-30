Гройсман розповів, коли можуть відбутися вибори в об'єднаних громадах

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П'ятниця, 30 вересня 2016, 22:12

Прем'єр Володимир Гройсман вважає, що вибори в об'єднаних громадах можуть бути призначені на 11 грудня.

Про це він повідомив ефірі Львівської обласної державної телерадіокомпанії, цитує його прес-служба.

"Уряд спільно із Центральною виборчою комісією знайшли рішення, яке дозволиить провести вибори в об'єднаних територіальних громадах 11 грудня", - зазначається у заяві.

За словами Гройсмана, питання призначення виборів в об'єднаних територіальних громадах мало бути вирішено Міністерством регіонального розвитку, будівництва й житлово-комунального господарства спільно із ЦВК, однак вони на це "не спромоглися".

"Я втрутився. І ми з Центральною виборчою комісією знайшли формат рішення. В понеділок ми вже приймемо необхідне рішення", - повідомив голова уряду.

Теми: вибори Кабінет міністрів
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