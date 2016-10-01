США можуть запровадити додаткові санкції проти Росії

00
0
Субота, 1 жовтня 2016, 00:36

Серед можливих варіантів реагування на російську агресію в Сирії та відмову Москви продовжувати мирний діалог адміністрація Білого дому розглядає можливість введення додаткових санкцій проти РФ.

Це зазначив під час брифінгу в п'ятницю заступник речника Державного департаменту США Марк Тонер, передає Укрінформ.

"Я не хочу вдаватися до гіпотетичної дискусії, чи могли би це зробити (ввести санкції – ред.) чи не могли. Лише скажу, що існує багато варіантів, і ми продовжуємо розглядати їх усі, вони будуть обговорені та обдумані. І санкції – теж серед них", - констатував представник Держдепу.

При цьому він підкреслив, що американська сторона не шукає зайвих приводів збільшити економічний тиск на Росію, оскільки існує цілий ряд інших можливостей домовлятися. За його словами, в Вашингтоні налаштовані на пошук можливостей ефективної співпраці з Росією.

Натомість, підкреслив Тонер, "санкції теж можуть бути дуже ефективним інструментом". У цьому зв'язку він згадав приклад Ірану, якого вдалося повернути за стіл переговорів з питань його ядерної програми.

Теми: США санкції Росія Сирія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
США мають намір припинити співпрацю з РФ по Сирії – ЗМІ 29 вересня 2016, 22:27
Пінчук оплачує організацію зустрічей нардепів у США – лобіст 29 вересня 2016, 17:21
Конгрес США подолав вето на закон про позови щодо терактів 11 вересня 29 вересня 2016, 05:26
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Ситник розкритикував ідею Луценка щодо змін до КПК
НАБУ: Фігурантів "чорної бухгалтерії" можуть передати в суд вже в жовтні
Cуд РФ вирішив 3 роки тримати сина Джемілєва "під ковпаком"
Лавров відмовився вибачитися за знищення "Боїнга"
Усі новини
Бувай, "Розетта"!

Чого досяг космічний апарат за 12 років досліджень комети Чурюмова-Герасименко

Розмова

Леонід Фінберг – про свою унікальну бібліотеку: тисячі книг на їдиші та івриті