США не визнають заборону Меджлісу кримських татар

00
0
Субота, 1 жовтня 2016, 01:50

Сполучені Штати визнають незаконним рішення Верховного Суду Росії про заборону Меджлісу і знову пізивают Росію повернути Україні контроль над Кримом.

Про це йдеться у спеціальній заяві Держдепу США.

"Ми відкидаємо характеристику Меджлісу як екстремістської організації і засуджуємо заборону діяльнсті цього демократичного інституту. Це рішення викликає особливе занепокоєння з урахуванням систематичного і несправедливого негативного ставлення Росії до кримськиї татар", - заявив заступник прес-секретаря Держдепу США Марк Тонер.

У відомстві засудили довільні арешти, викрадення людей, політично мотивовані арешти, обмеження свободи і пересування, обшуки у будинках і мечетях, які Росія здійснює проти кримських татар і закликали негайно припинити цю неприйнятну практику.

"Ми не визнаємо спробу анексії Росією Криму і ми повторюємо наш заклик до Росії повернути контроль над півостровом в Україні", - сказав Тонер, додавши, що до того часу пов’язані з Кримом санкції не будуть скасовані.

Раніше заборону Меджлісу засудили у ЄС, назвавши це серйозним нападом на права кримських татар та закликали РФ повною мірою забезпечувати їхні права у відповідності з міжнародним правом.

Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф висловила стурбованість щодо рішення Верховного суду РФ про заборону Меджлісу кримськотатарського народу.

29 вересня Верховний суд РФ визнав законною заборону Меджлісу кримськотатарського народу в тимчасово окупованому Криму.

Теми: США кримські татари права людини Меджліс Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
США можуть запровадити додаткові санкції проти Росії 1 жовтня 2016, 00:36
США мають намір припинити співпрацю з РФ по Сирії – ЗМІ 29 вересня 2016, 22:27
Пінчук оплачує організацію зустрічей нардепів у США – лобіст 29 вересня 2016, 17:21
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Ситник розкритикував ідею Луценка щодо змін до КПК
НАБУ: Фігурантів "чорної бухгалтерії" можуть передати в суд вже в жовтні
Cуд РФ вирішив 3 роки тримати сина Джемілєва "під ковпаком"
Лавров відмовився вибачитися за знищення "Боїнга"
Усі новини
Аптечки та патрони

Що возять волонтери на фронт на третьому році війни

На Марс – через 6 років

Ілон Маск розповів, як колонізує планету