"Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" понад 22 млрд доларів

"Нафтогаз" зажадав від "Газпрому" компенсації на суму в 22,2 млрд доларів, "Газпром", в своючергу, домагається виплати неустойки в розмірі 31,8 млрд доларів.

Про це повідомляється в консолідованому звіті "Нафтогазу", пише DW.com.

В Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма "Нафтогаз України" почав вимагати від російського концерну "Газпром" компенсацію за зайво сплачені суми за газ в розмірі понад 14 млрд доларів (суперечка за контрактом купівлі-продажу), а також 8,2 млрд доларів за недоотримані доходи від газового транзиту (суперечка за транзитним контрактом).

"Компанія стверджує, що має контрактне право вимагати перегляду контрактної ціни для приведення її до ринкового рівня. Керівництво вважає, що на 31 грудня 2015 року компанія розрахувалася за всіма своїми зобов'язаннями за поставлений протягом 2010-2015 років газ і вимагає компенсації за зайво сплачені суми в розмірі понад 14 млрд доларів", - вказується в документі.

За транзитним контрактом "Нафтогаз" вимагає компенсації в розмірі 8,2 млрд доларів, недоотриманих через зниження обсягу доходів від транзиту.

Тим часом згідно із зустрічним позовом, поданим "Газпромом" в червні 2015 року, російський концерн вимагає від "Нафтогазу" 31,8 млрд доларів за газ, поставки якого "Газпром" не здійснив, але за яким "Нафтогазу" була нарахована плата за принципом "бери або плати", а також вимагає повернення заборгованості за 2013-2014 роки, яку "Нафтогаз"не визнає.

"Газпром" і "Нафтогаз" судяться в Стокгольмському арбітражі з червня 2014 року.

"Нафтогаз України" очікує, що Стокгольмський арбітраж винесе рішення у суперечці з "Газпромом" за договором купівлі-продажу газу до кінця 1-го кварталу 2017 року, а за контрактом про умови транзиту газу через Україну - до кінця 1-го півріччя 2017 року .