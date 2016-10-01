Клінтон випереджає Трампа на 5 пунктів - Reuters/Ipsos опитування

Рейтинг кандидата на пост президента США Хілларі Клінтон на 5% вище ніж у її суперника з Республіканської партії Дональда Трампа.

Про це свідчать дані опитування Reuters.

Проведені в кінці вересня опитування показали, що 43% виборців підтримують Клінтон, а 38 Трампа, при цьому 19% заявили, що не підтримують жодного з кандидатів.

Як відомо, у понеділок в США відбулися перші телевізійні дебати кандидатів у президенти США.

Згідно з опитуванням телеканалу CNN, проведеним одразу після дебатів, переконливу перемогу в них здобула Клінтон - так вважають 62% опитаних. За Трампа висловилися 27%.

Перші теледебати кандидатів у президенти США подивилися 84 мільйони осіб - рекордна для такої події кількість глядачів за останні 36 років.