Аваков: перехідний період у судовій реформі триватиме близько 5 років

00
0
Субота, 1 жовтня 2016, 03:43

Реформу судової гілки влади потрібно проводити максимально швидко і ефективно, проте, якщо в країні немає кадрового резерву, перехідний період у реформі триватиме близько 5 років.

Таку думку висловив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі програми "Політклуб Віталія Портнікова", повідомляє прес-служба МВС.

На його думку, сьогодні довіри суспільства не мають ні судді, ну прокурори, не мала її і міліція.

"Цю ситуацію можливо змінити, лише одночасно рухаючи всі гілки влади. Але судова - ключова. Старт реформи, яку почали у Верховній Раді, - гігантський крок уперед. Але я, як прихильник радикальних кроків вважаю, що це половинчате рішення", - наголосив міністр.

За словами Арсена Авакова, реформа матиме успіх при наявності кадрового резерву.

"Якщо він є, цей кадровий резерв, його треба вимагати. А якщо його нема - ми повинні чесно собі сказати, що живемо в перехідний період, який буде тривати близько 5 років. Ми повинні сказати собі чесно, що живемо у перехідний період, де будуть присутні і хороші судді, і все ще старі. І ми будемо тихенько це змінювати. Якщо є воля і люди, то це потрібно зробити швидко", - резюмував міністр.

Як повідомлялося, з 30 вересня набули чинності зміни до Конституції в частині правосуддя і нова редакція закону "Про судоустрій і статус суддів".

Теми: Аваков реформа суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Аваков: одна з версій слідства пожежі на Інтері - самопідпал 30 вересня 2016, 01:14
"Стійкий до тролінгу" Аваков пояснив, як хоче посилити права поліції 28 вересня 2016, 17:45
Аваков: Ми домовилися не коментувати справу Шеремета 28 вересня 2016, 17:34
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Ситник розкритикував ідею Луценка щодо змін до КПК
НАБУ: Фігурантів "чорної бухгалтерії" можуть передати в суд вже в жовтні
Cуд РФ вирішив 3 роки тримати сина Джемілєва "під ковпаком"
Лавров відмовився вибачитися за знищення "Боїнга"
Усі новини
Аптечки та патрони

Що возять волонтери на фронт на третьому році війни

Історія

Месія для України. Великий міт Михайла Грушевського