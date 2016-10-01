За рік ЗСУ отримали 5 тисяч одиниць озброєння і техніки

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Субота, 1 жовтня 2016, 04:06

Збройні Сили України отримали понад 5 тисяч одиниць озброєння і техніки, вироблених українськими державними підприємствами.

Про це розказав речник Міністерства оборони України Олексій Чернобай під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі, повідомляє прес-служба міністерства.

З початку року Збройні Сили України отримали з державних підприємств понад 5 тисяч одиниць нового та модернізованого озброєння та військової техніки.

"Зокрема бойові та медичні броньовані машини, автомобільна та інженерна техніка, артилерійські системи, кулемети, безпілотні авіаційні комплекси, авіаційні двигуни, наземні комплекси контролю та обробки польотної інформації, тепловізійні приціли та бінокуляри, тактичні ножі, наземні радіолокатори, передавачі перешкод, навігаційна апаратура споживачів супутникового зв’язку, тощо", - поінформував Чернобай.

Також Збройні Сили отримали комплекти динамічного захисту третього покоління "Ніж" для танків українського виробництва, сигнальні звуко-світлові міни, ручні димові гранати, танкові постріли з керованою ракетою, протитанкові ракети та інші боєприпаси.

Згідно з Державним оборонним замовленням, всього у цьому році Збройні Сили України отримають понад 6 тисяч одиниць озброєння і військової техніки та майже 2,5 мільйона боєприпасів.

Теми: Збройні сили зброя
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