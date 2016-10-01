Росія на місяць очолить РБ ООН

Росія перебере в суботу головування в Раді Безпеки ООН.

Про це повідомляє ТАСС.

Перша зустріч Радбезу під головуванням Росії пройде 3 жовтня, коли буде затверджено програму роботи на поточний місяць. У той же день постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін дасть прес-конференцію, на якій розповість про заплановані на жовтень заходи.

Як повідомляється, програма роботи РБ на жовтень передбачає близько 20 засідань.

"Центральним заходом російського головування стануть дебати 28 жовтня по співпраці ООН з регіональними організаціями: ОДКБ, ШОС і СНД", - повідомили в російській дипмісії.

19 жовтня в Радбезі відбудуться щоквартальні дебати з близькосхідного врегулювання, а 25 жовтня - на тему "Жінки, мир і безпека".

Протягом місяця членам Ради Безпеки належить зайнятися конфліктами в Африці, в тому числі в суданській провінції Дарфур, Демократичній Республіці Конго, Малі, Центральноафриканській Республіці і Південному Судані, а також приділити увагу кризам в країнах Близького Сходу. Зокрема, обговорюватимуться ситуації в Ємені, Лівані та Сирії.

Очікуються щонайменше дві зустрічі по Сирії. Одна з них буде присвячена гуманітарній обстановці в країні, а друга - ситуації із застосуванням в ході конфлікту отруйних речовин.

5 жовтня в Радбезі в закритому режимы пройде шосте попереднє голосування в рамках процедури обрання нового Генсека ООН. В ході опитування будуть застосовуватися різнокольорові бюлетені для постійних і непостійних членів Ради безпеки. На цьому етапі думка п'яти постійних членів (Росії, Великобританії, Китаю, США і Франції) матиме вирішальне значення, оскільки вони наділені правом вето і в змозі блокувати будь-яку кандидатуру.