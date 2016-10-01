Розслідувати атаку на гумконвой під Алеппо буде особлива комісія ООН

В ООН створять внутрішню комісію щодо інциденту з атакою на гуманітарний конвой під сирійським Алеппо.

Про це заявив Генеральний секретар організації Пан Гі Мун, повідомляє BBC.

Тим часом, в Держдепі США знову заявили, що надії американців на дипломатичне вирішення конфлікту слабшають.

"Комісія з розслідування встановить факти події і відзвітує перед Генеральним секретарем по завершенні своєї роботи. Генеральний секретар розгляне доповідь і прийме рішення про подальші заходи", - сказав Пан Гі Мун.

Як повідомлялося, за даними американської розвідки, два російські винищувачі Су-24 перебували в небі над колоною з гуманітарною допомогою в Сирії в момент її обстрілу. Чиновники роблять висновок, що удари по вантажівках завдала російська авіація.

В результаті авіаудару по автомобілях гуманітарного конвою в районі міста Алеппо загинули близько 20 осіб, у тому числі співробітник міжнародної організації "Червоного Хреста і Червоного Півмісяця". 18 з 31 вантажних автомобілів ООН і "Червоного Півмісяця" були знищені.

З 1 жовтня Росія протягом місяця головуватиме у Радбезі ООН.