АТО: 34 обстріли, бойовики гатили з важкої артилерії по Авдіївці

За минулу добу російсько-окупаційні війська 34 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на Луганському напрямку зафіксовано 8 порушень "режиму тиші". Противник вдавався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки та Новозванівки, де застосовував стрілецьку зброю та кулемети. Окрім того, по Новоолександрівці вів вогонь снайпер, а по Станиці Луганській вогонь відкривали з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 10 обстрілів. Противник порушував "режим тиші" в районі Павлополя, Широкиного, Старогнатівки, Мар’їнки, застосовувавши при цьому стрілецьку зброю, а в районі Богданівки бойовики відкривали вогонь з гранатометів.

На Донецькому напрямку зафіксовано 16 обстрілів. Бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки, Кам’янки, Верхньоторецького та Зайцевого. Також по Авдіївці ворог відкривав вогонь з артилерії 122-го калібру, а також по Верхньоторецькому та Авдіївці окупанти стріляли з мінометів 120-го та 82-го калібру.

В зоні проведення АТО за добу, що минула, було виявлено проліт 4 БПЛА.