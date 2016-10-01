АТО: 34 обстріли, бойовики гатили з важкої артилерії по Авдіївці

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Субота, 1 жовтня 2016, 07:34

За минулу добу російсько-окупаційні війська 34 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. 

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на Луганському напрямку зафіксовано 8 порушень "режиму тиші". Противник вдавався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки та Новозванівки, де застосовував стрілецьку зброю та кулемети. Окрім того, по Новоолександрівці вів вогонь снайпер, а по Станиці Луганській вогонь відкривали з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 10 обстрілів. Противник порушував "режим тиші" в районі Павлополя, Широкиного, Старогнатівки, Мар’їнки, застосовувавши при цьому стрілецьку зброю, а в районі Богданівки бойовики відкривали вогонь з гранатометів.

На Донецькому напрямку зафіксовано 16 обстрілів. Бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки, Кам’янки, Верхньоторецького та Зайцевого. Також по Авдіївці ворог відкривав вогонь з артилерії 122-го калібру, а також по Верхньоторецькому та Авдіївці окупанти стріляли з мінометів 120-го та 82-го калібру.

В зоні проведення АТО за добу, що минула, було виявлено проліт 4 БПЛА.

Теми: Донбас АТО бойові дії
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IP: 46.175.78.---vik735201.10.2016 07:52
Під Авдіївку треба направити всю групу "рамочників" Кучму, Марчука та Геращенко вкупі з безальтернативщиком Порошенком. От нехай там порозмахує руками та виголосить патріотичну промову і подивиться, що вони "нахерачили" за 2 роки. Видатний, плять, переговірник. Видатний, але для захисту інтересів олігархів. яких він представляє. Пам'ятаю Кучма сказав, що президентом став випадково. Зібралися директора і сказали - Льоня вперед, у тебе все вийде. Цей же, цього ж, шоколадного та однотурового делегували олігархи, інакше пояснити ті жахливі речі, що відбуваються неможливо.
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