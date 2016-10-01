ДПСУ: Бойовики призупиняли пропуск на КПВВ "Станиця Луганська"

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Субота, 1 жовтня 2016, 11:05

1 жовтня зранку бойовики призупиняли в односторонньому порядку пропуск осіб навпроти контрольного пункту в’їзду-виїзду "Станиця Луганська".

Про це повідомляють у Держприкордонслужбі України. 

Також зазначається, що КПВВ "Станиця Луганська" працював у штатному режимі.

"Прикордонники 1 жовтня розпочали оформлення осіб з моменту відкриття КПВВ. Однак через невідомі причини бойовики відмовилися пропускати громадян", - зазначили у ДПСУ.

Згодом у відомстві зазначили, що  о 10:40 навпроти контрольного пункту в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" терористи відновили пропуск осіб.

За даними Держприкордонслужби, інші контрольні пункти в`їзду-виїзду працюють у штатному режимі. 

"Протягом 30 вересня пасажиро-транспортний потік у контрольних пунктах в`їзду-виїзду залишався динамічним: загалом КПВВ перетнуло майже 26 тисяч осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів. Найбільший рух спостерігався в контрольних пунктах "Мар’їнка", де оформлено 6170 осіб, та "Новотроїцьке" – 6 тисяч громадян", - зазначили у ДПСУ.

Вранці 1 жовтня у КПВВ перебували на в’їзд та виїзд відповідно: "Зайцеве" – 30/200; "Мар’їнка" – 220/170; "Новотроїцьке" – 0/20; "Гнутове" – 55/30 автомобілів.

Українська правда 

Теми: кордон Донбас
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