У зоні АТО поранено двох бійців, загиблих немає - штаб

За минулу добу у зоні АТО поранено двох українських військовослужбовців.

Про це на брифінгу 1 жовтня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За його даними, загиблих за даний період серед бійців ЗСУ немає.

Разом з тим, за даними розвідки, у частинах та з’єднаннях бойовиків зафіксовано чергові втрати особового складу.

"Протягом 30 вересня загинуло 3 та поранено 1 військовослужбовця 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка). Встановлено, що один з військовослужбовців 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) в районі н.п.Авдіївка був вбитий під час перевірки постів внаслідок грубих порушень вимог караульної служби", - йдеться у повідомленні ГУР.

Також 30 вересня механік-водій 1 мотострілецького батальйону 11 омсп Кондрашов Олександр Вікторович (29.07.1975 р.н.), під час несення чергування на передовій позиції підрозділу в районі промислової зони, здійснив вбивство свого співслужбовця, намагаючись звинуватити в цьому сили АТО, зазначили у розвідці.

Українська правда