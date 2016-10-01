До Кольченка не пускають українського консула - Афанасьєв
До засудженого в Росії українця Олександра Кольченка не пускають українського консула.
Про це повідомив колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, в п'ятницю Кольченка відвідали члени Челябінської громадської спостережної комісії Ольга Фролова і Діна Латипова.
"Що дуже погано - так це триваюча відмова в зустрічі з консулом. Ми будемо працювати над цим далі. У наступний візит вимагатимемо рішучих пояснень від начальника колонії Гордова, якого сьогодні членам ГСК не вдалося побачити", - зазначив Афанасьєв.
За його словами, Кольченко поскаржився на те, що під час обшуку оперативники вилучили в нього особисті книги і не віддають.
"На вимогу членів ГСК книги були повернуті до загону, що особисто перевірили Ольга і Діна", - написав Афанасьєв.
Він також додав, що тепер затримок з передачею листів Кольченкові немає.
Як відомо, 25 серпня 2015 року Північно-Кавказький військовий суд в російському Ростові-на-Дону засудив кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка до 20 і 10 років колонії суворого режиму відповідно за начебто "підготовку терактів".
Міжнародне співтовариство і правозахисники неодноразово закликали Росію повернути Україні її громадянина.
Українська правда