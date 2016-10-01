В ОРДЛО заявили про зрив відведення озброєння

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Субота, 1 жовтня 2016, 14:24

В "ДНР" та "ЛНР" заявили про зрив відведення сил та озброєння у районі Петровського (Донецька область) та н.п. Станиця Луганська (Луганська обл.).

Про це пишуть "Новости Донбасса" з посиланням на заяви представника російської сторони в СЦКК Сергія Медведського та представника силового крила "ЛНР" Олега Анащенка. 

"Генерал Кременецький (глава української сторони в СЦКК) повідомив про готовність до відведення своїх підрозділів, проте сигналу, що ЗСУ почали висуватися у тилові райони, не було", - заявив Медведський. 

За його словами, відведення перенесено на більш пізній термін. Час другої спроби відведення будуть відомо орієнтовно через 8 годин.

У свою чергу в "ЛНР" заявили, що відвід озброєння і сил зірвано в районі Станиці Луганської.

"За вказівкою (українських представників в СЦКК) Україна заявила про те, що вони не готові в даний момент відвести війська в напрямку Станиці", - заявив Анащенко.

При цьому він зазначив, що в районі н.п. Золоте почалося відведення озброєння в рамках угоди про розведення сил і засобів.

Як відомо, раніше в ОРДЛО заявляли, що запланували відведення озброєння та особового складу від лінії розмежування на 1-3 жовтня. 

21 вересня в Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики відводять озброєння від лінії розмежування на трьох ділянках - у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петровське. Угода набула чинності 22 вересня. Вона повинна бути виконана протягом 13 днів за умови, що 7 днів в цих районах буде дотримуватися режим тиші.

Однак у звітах ОБСЄ продовжували фіксувати обстріли в зазначених районах.

У четвер, 29 вересня українська сторона вимагала проведення засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції для обговорення питання порушення режиму тиші. Однак представники бойовиків відмовились від неї.

Теми: Донбас Мінські угоди зброя
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