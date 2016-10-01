У центрі Києва сталася стрілянина, поранено чоловіка

00
0
Субота, 1 жовтня 2016, 15:06

Внаслідок стрілянини на проспекті Перемоги в Києві чоловіка з вогнепальними пораненнями доставили до лікарні.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, повідомлення про стрілянину на проспекті Перемоги надійшло у Шевченківське управління поліції о 13:40. На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група.

Зі слів очевидців правоохоронці з’ясували, що у потерпілого виник конфлікт із невідомим чоловіком, який у результаті здійснив кілька пострілів із невстановленої зброї і втік.

Потерпілого киянина 1976 р.н. доставили до лікарні, йому надають медичну допомогу.

Поліція проводить огляд місця події, вилучені стріляні гільзи, опитують очевидців і свідків інциденту. Зусилля правоохоронців спрямовані на затримання зловмисника.

Українська правда

Теми: Київ поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Під Апеляційним судом затримано чотирьох осіб – поліція 1 жовтня 2016, 14:45
Суд над затриманими у вбивстві міліціонерів оголосив перерву 1 жовтня 2016, 13:51
Місто для машин. Коли ж стане для людей? 30 вересня 2016, 10:01
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
В ОРДЛО заявили про зрив відведення озброєння
До Кольченка не пускають українського консула - Афанасьєв
Розвідка: Бойовики порушують "тишу", підсилюються на трьох напрямках
У зоні АТО поранено двох бійців, загиблих немає - штаб
Усі новини
Голокост

Як світ пам'ятає про Голокост: інституції пам'яті

Формула позитиву

Виведено формулу найпозитивніших пісень останніх 50 років